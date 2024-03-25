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  4. Dışı Tofaş, içi BMW! Özel tasarladığı otomobili 450 bin TL’ye satmadı

Dışı Tofaş, içi BMW! Özel tasarladığı otomobili 450 bin TL’ye satmadı

25.03.2024 09:59
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Kahramanmaraş’ta Ahmet Kuş (26) baba yadigarı Tofaş marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Otomobil tutkunu Kuş, aracını kendine özgü biçimde içi BMW marka otomobilden oluşan parçalarla yeniden tasarladı. Görenlerin hayran kaldığı otomobil için çok sayıda teklif geldiğini belirten Kuş, aracı için piyasanın üzerinde yapılan teklifleri ise reddediyor.

Dışı Tofaş, içi BMW! Özel tasarladığı otomobili 450 bin TL’ye satmadı

Kahramanmaraş’ta babasından kendisine miras kalan Tofaş marka otomobiline modifiye yapmaya karar veren 26 yaşındaki Ahmet Kuş, otomobilinin iç dizaynını BMW marka otomobilden esinlenerek hazırladı. Dışı Tofaş, içi BMW olan otomobili görenler şaşırırken, aracına piyasanın üzerinde yapılan teklifleri de reddeden Kuş, otomobiline uzun yıllardır emek verdiğini ve bu nedenden dolayı satmayı düşünmediğini söyledi.

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“350-400 BİN LİRA HARCAMIŞIMDIR”

Otomobili görenlerin şaşırdığını ifade eden Kuş, “Bu araba bana babamdan kalmaydı, şu ana kadar 350-400 bin lira harcamışımdır. Far tasarımlarımız, sunroof var, koltuklarımız yeni İzmir’de yapıldı. Ekstradan ses sistemimiz var şu anki değeri 70-80 bin lira. Görenler şaşırıyorlar, bazen bu nasıl araba diyorlar ama bazen helal olsun diyorlar” dedi.

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“ŞU AN SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Otomobilini sürekli satın almak için kendisine ulaşanlar olduğunu dile getiren Kuş, 450 bin TL'ye bile satmadığını belirterek, “Arabada emeğim çok emek verdiğim için çok düşünmüyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda Allah bilir de şu an satmayı düşünmüyorum, zevk kısmındayım” diye konuştu.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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BMW Tofaş Kahramanmaraş modifiye
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