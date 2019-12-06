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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "AB'ye Türkiye'den daha fazla katkıda bulunacak bir ülke yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Umarız önümüzdeki dönem AB ile yeni bir sayfa açabiliriz, ilişkileri canlandırabiliriz. Biz her zaman diyalogdan yanayız" - "Üyelik dayanışmasının aday ülkeye karşı kullanılmasının hiçbir sorunu çözmediğini görüyoruz" - "(AB komisyonu üyelerinin ziyareti) Bugünkü ziyaretten olumlu işaretler aldık ama sonuçta uygulamaya bakacağız. AB tarafının tutumuna bakacağız"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB'ye Türkiye'den daha fazla katkı sağlayacak bir ülke olmadığına işaret ederek, "Umarız önümüzdeki dönem AB ile yeni bir sayfa açabiliriz, ilişkileri canlandırabiliriz. Biz her zaman diyalogdan yanayız." dedi.

Kaymakcı, AB'nin 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in göreve başladığı ilk gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığına işaret eden Kaymakcı, "Bu önemli çünkü ilk defa bir komisyon başkanı görevine geldiği ilk gün aradı ve Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin ve sayfanın açılması gündeme getirildi." diye konuştu.

Kaymakcı, Schinas ve Johansson'un ziyaretinin önemli gündem maddesinin, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki iş birliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, AB Başkanlığında göç iş birliğinin yanı sıra Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini, Türkiye ile mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini, Türkiye'nin vize serbestisi diyalogunda gerekli adımları attıktan sonra AB'den destek görmesi gerektiğini, terörizmle iş birliğinin arttırılması gerektiğini söyledik."

Sadece terör örgütü DEAŞ ya da yabancı terör örgütleriyle değil, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle de mücadelede yakın iş birliğinin önemli olduğunu komisyon üyelerine aktardıklarını dile getiren Kaymakcı, öte yandan AB'nin Türkiye ile bir angajman içerisine girmek istediğini de gözlemlediklerini ifade etti.

"Ancak, AB maalesef 15 Temmuz'da aldığı kararlarla Türkiye ile olan diyaloğunu aslında kendisi de istemediği bir şekilde sınırlandırmış durumda." diyen Kaymakcı, beklentilerinin, yeni AB komisyonu ve parlamentosunun, Türkiye'ye yönelik bakış açısının değişmesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "AB'ye Türkiye'den daha fazla katkıda bulunacak bir ülke yok. Umarız önümüzdeki dönem AB ile yeni bir sayfa açabiliriz, ilişkileri canlandırabiliriz. Biz, her zaman diyalogdan yanayız. Üyelik dayanışmasının aday ülkeye karşı kullanılmasının hiçbir sorunu çözmediğini görüyoruz." dedi.

- "Bugünkü ziyaretten olumlu işaretler aldık"

Hem Türkiye hem de AB ülkelerinin çıkarının, Türkiye'nin Birliğe üyeliğinden geçtiğini belirten Kaymakcı, "Umarım bu vizyona, anlayışa ve bunun getirdiği liderliğe yakında AB tarafından da önemli bir katkı görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin iş birliğine hazır olduğunun altını çizerek, "Bunun sadece DEAŞ ile sınırlı olmasını istemiyoruz. Aynı şekilde PKK, PYD/YPG ve FETÖ ile mücadele anlamında da ortak bir anlayışa sahip olmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü ziyaretten olumlu işaretler aldık ama sonuçta uygulamaya bakacağız. AB tarafının tutumuna bakacağız. Türkiye her zaman diyalogdan ve çözümden yana olan bir ülke ama bazı üye ülkeler maalesef AB'yi üyelik dayanışması adı altında aday ülkelere karşı kullanabiliyorlar. Bunun da ne AB'nin sorununu çözdüğünü ne de o ülkeyle ya da diğer aday ülkelerle sorunu çözdüğünü görüyoruz."

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AB Çavuşoğlu erdoğan Johansson schinas Türkiye

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