Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Kosova Türkleri Milli Bayramı için Kosova’da

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinlikleri kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’yı kabul etti.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Kosova’ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’yı kabul etti.

Başbakan Haradinaj görüşmede Kaymakçı’yı, Kosova’daki gelişmeler, Kosova Hükümetinin öncelikleri, ekonomik kalkınma ve Kosova’nın Avrupa-Atlantik yönelimi hakkında bilgilendirdi. Haradinaj, Türkiye’den Kosova’da önemli süreçlere ve ülkenin uluslararası örgüt ve kurumlara üyeliği konusunda destek talep etti.

Dışişleri Bakanı Faruk Kaymakçı, görüşmenin ardından Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle Başbakan Haradinaj’ın himayesinde düzenlenen kabule katıldı. Bakan Yardımcısı Kaymakçı burada yaptığı konuşmada, Kosova’da yaşayan Türk toplumunun, her geçen gün kuvvetlenen iki ülke arasında köprüyü oluşturduğunu belirtti. "Dil ve din farklılığı gözetmeksizin tüm toplulukların barış ve birlik içinde yaşamaları lazım. Kosova, bu değerin güzel bir örneğini teşkil etmekle birlikte, Kosova’nın bayrağındaki 6 yıldız, Kosova’nın temel taşlarını sembolize etmektedir" ifadelerini kullanan Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin, Kosova’nın tüm uluslararası örgütlere üyeliğini desteklemeye devam edeceğini belirtti.



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