Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk’te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Bugünkü temasları kapsamında Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk koyan Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Bakan Çavuşoğlu Minsk’te bugünkü temasları kapsamında Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulundu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti. Çavuşoğlu ikili konuların ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise, “Dost Belarus’la mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.