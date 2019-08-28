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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk’te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk’te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Bugünkü temasları kapsamında Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk koyan Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde Belarus’un başkenti Minsk’e gelmişti. Bakan Çavuşoğlu Minsk’te bugünkü temasları kapsamında Kahraman Şehir Anıtı’na çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulundu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko tarafından kabul edildi. Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti. Çavuşoğlu ikili konuların ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise, “Dost Belarus’la mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Belaruslu mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra ikili görüşmeleri kapsamında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Makei daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Belarus’un ardından Estonya
Bakan Çavuşoğlu, Belarus temaslarını tamamlamasının ardından Estonya’ya geçecek. Estonya’nın başkenti Tallin’de temaslarına devam edecek olan Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Juri Ratas ve Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Türkiye- Estonya ilişkileri ve bölgesel konuların yanı sıra NATO işbirliği ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko tarafından kabul edildi

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