Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da

VİLNİUS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Komitesi Başkanı Gediminas Kirkilas ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Vilnius'a gelen Çavuşoğlu, Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Komitesi Başkanı Gediminas Kirkilas ile görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

