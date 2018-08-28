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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Komitesi Başkanı Gediminas Kirkilas ile görüştü - Çavuşoğlu, ayrıca Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtını ziyaret etti

VİLNİUS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Komitesi Başkanı Gediminas Kirkilas ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Vilnius'a gelen Çavuşoğlu, Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Komitesi Başkanı Gediminas Kirkilas ile görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

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Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtı Litvanya Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ziyaret

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