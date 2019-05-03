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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Başbakan Orban tarafından kabul edildi

BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, ikili ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kapsamında sonbaharda gerçekleştireceği Macaristan ziyareti, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nin durumu ve Türkiye'nin AB üyeliği konuları ele alındı.

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Macaristan

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