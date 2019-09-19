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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü

BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Budapeşte tanıtım ofisinin açılışına katılmak için geldiği Macaristan'da, Macar mevkidaşı Szijjarto ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türk Konseyine olan ilgisinden ve Budapeşte'de temsilcilik açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Türk Konseyi

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