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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşların yetkilileriyle buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldığı için Türkiye hakkında olumsuz görüşler edinen ama YEE'nin çabalarıyla Türk kültürüne ilgi duyan 10 yaşındaki Japon Yorihisa Ono'nun söylediği ''Ceddin Deden'' marşını dinledi.

Programda ayrıca Macar anaokulu öğrencileri Türkçe şarkılar söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan ziyareti kapsamında Başbakan Viktor Orban, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

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