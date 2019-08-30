Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ziyareti sırasında Suriye'deki son durumla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Oslo'da Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde konuşan Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm bulduğumuzda Türk askeri ülkeden ayrılacak ancak Suriye rejimi siyasi çözüme inanmıyor" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye ordusunun, İdlib'deki Türk gözlem noktasına saldırıda bulunmayacağı konusunda, Rusya'nın güvence verdiğini de açıkladı.

İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, "İdlib'deki saldırılar, Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını başlatabilir" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankerine de değinen Çavuşoğlu, 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyan tankerin, iddia edildiği gibi Türkiye'ye değil Lübnan'a gittiğini söyledi.

Adı "Adrian Darya" olarak değiştirilen tanker 18 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı. ABD, tankeri limanlarına yanaştıran ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor.

F-35 AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu ardından Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile F-35 krizine değindi.

Dışişleri Bakanı "ABD'den F-35 almayı istiyoruz alamazsak farklı alternatiflere bakarız" ifadelerini kullandı.

(AA)

