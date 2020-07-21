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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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