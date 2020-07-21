Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Libya'da tek \u00e7\u00f6z\u00fcm siyasi \u00e7\u00f6z\u00fcmd\u00fcr. Bug\u00fcne kadar askeri \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc tercih edenler sahada yenilgiye u\u011frad\u0131lar." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara Kart\u0130\u011fren\u00e7 olay! Tarlada saklan\u0131rken yakaland\u0131\u015eok diyet yapanlara \u00f6nemli uyar\u0131! \u00dcnl\u00fc doktor zararlar\u0131n\u0131 anlatt\u0131...