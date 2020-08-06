Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

AB Libya'ya güçlü destek vermeli.

Sahada bir sukunet var. Halk hizmet bekliyor. Ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel hizmetlerin verilmesi lazım.

Geçmişte firmalarımızın çalışmaları var, alacakları var.

Firmalarımızın teminat mektupları var. Bunları da bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gelecek. Bunları da ele alıyoruz.

Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var.

Hafter her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru endişelerini de herkesin anlaması gerekiyor.

Buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde.

