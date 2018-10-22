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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda ele aldığı konuların takibi için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduğu belirtilmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı, son olarak 17 Ekim'de Pompeo'nun Ankara'ya yaptığı ziyarette yüz yüze görüşmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD

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