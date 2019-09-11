HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Abdullah ile telefonda görüştü.

Türkiye-Sudan siyasi istişarelerinin 8'inci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara'da yapılacak.

İstişarelerde, ikili ilişkiler ve Afrika başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdiKağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdi
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıtİmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu siyasi istişareler Sudan telefon görüşmesi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.