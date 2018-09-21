Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Surinam'da

ANKARA/PARAMARIBO (AA) - Surinam Dışişleri Bakanı Yldiz Deborah Pollack-Beighle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkesini ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaret, ikili ilişkilerimizde ileride gerçekleştireceğimiz derin ve somut iş birliğimiz açısından tarihi bir önem taşıyor." dedi. Pollack-Beighle ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk ziyaretin düzenlendiği Surinam'da baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun Surinam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki dostça ilişkilerin sonucu olduğunu dile getiren Pollack-Beighle, bu ziyaretin aynı zamanda var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi ihtiyacından doğduğunu kaydetti. "Bu ziyaret ikili ilişkilerimizde ileride gerçekleştireceğimiz derin ve somut iş birliğimiz açısından tarihi bir önem taşıyor." diyen Pollack-Beighle, diplomatik ilişkilerin başladığı 1976'dan bugüne kadar tarafların birçok ortaklık ve girişimi birlikte gerçekleştirdiğini söyledi.

Pollack-Beighle, görüşmelerinde yakın zamanda Surinam'da Türkiye'nin Büyükelçilik açması konusunda anlaştıklarını belirtti. Ticaret ve ekonomik iş birliği alanında 2017'de imzalanan anlaşma sayesinde iki ülke arasında bu alanlarda iş birliğinin teşvik edildiği bilgisini paylaşan Pollack-Beighle, ziyaret kapsamında ayrıca siyasi, sosyal ve kültürel anlamda da ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüştüklerini bildirdi. Pollack-Beighle, küresel ve bölgesel konuların yanında güncel sorunlara çözümler, sürdürülebilir kalkınmaya katkı gibi meseleleri ele aldıklarını anlattı. İki ülke arasında ilişkileri güçlendirmek adına ticaret, yatırım, kapasite geliştirme, tarım, turizm, sağlık ve kültür alanlarında iş birliği yapılacağını dile getiren Pollack-Beighle, Türkiye ve Surinam arasında kültürel iş birliği anlaşması imzaladıklarını kaydetti. Pollack-Beighle, söz konusu anlaşmayla diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı kaldırılacağını belirterek, "Bunun yanı sıra yakın gelecekte vizelerin tamamen kaldırılması konusunda da hemfikiriz. Bu süre içerisinde turist kart seçeneğini değerlendirme kararı aldık." diye konuştu.

Türkiye'nin e-vize platformu kurması için Surinam'a destek olacağını ifade eden Pollack-Beighle, bu konuda yıl sonuna kadar somut adımlar atılacağını söyledi. Pollack-Beighle ayrıca ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Surinam Cumhuriyeti Surinam Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığının altının çizdi. Türkiye ile Karayipler ve Latin Amerika arasında stratejik konumda bulunan Surinam arasında hava ulaşımıyla ilgili teknik görüşmelerin de yapıldığı bilgisini paylaşan Pollack-Beighle, bu görüşmelerin turizm ve ticaret sektörü açısından faydalı olacağını vurguladı. Pollack-Beighle, teknik iş birliği anlamında Türkiye ve Surinam'ın eğitim, sağlık, restorasyon, tarım, finans, turizm ve endüstri alanlarında bazı projeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) eğitim, okul inşası, malzeme desteği ve sağlık, hastane inşası gibi alanlarda ülkemizde projeler gerçekleştirmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.