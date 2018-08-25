Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tataristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazan'daki temaslarına Tataristan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Şaymiyev ile yaptığı görüşmeyle devam ettiğini belirtti.
Çavuşoğlu, ayrıca tarihi Bolgar şehri ve Sviyajsk Adası'nın yenilenmesi projeleri ile Bolgar İslam Akademisi hakkında bilgi aldı.
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