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  4. Prof. Dr. Orhan Şen 'Yarın Marmara'ya geliyor' diyerek açıkladı! 34 il için sarı kod... Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Mayıs hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen 'Yarın Marmara'ya geliyor' diyerek açıkladı! 34 il için sarı kod... Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Mayıs hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.05.2024 09:48
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Bugün hava nasıl? Sıcaklıklar düştü mü, yükselecek mi? Hava durumu ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşlar hava durumu tahminlerini dikkatle takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu tahmin raporunu paylaşırken 34 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli yağışların bugün doğuya kaydığını, Marmara ve kuzey bölgelerde sıcaklığın ortalamanın da altında bir süre daha devam edeceğini ve yarın Marmara'ya yağmur geleceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen 'Yarın Marmara'ya geliyor' diyerek açıkladı! 34 il için sarı kod... Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Mayıs hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Sıcaklıklar düşecek mi yükselecek mi? Meteoroloji, son hava durumu tahmin raporunu paylaşırken bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öte yandan 34 il için sarı kodlu uyarı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen ise Marmara ve kuzey bölgelerde düşen sıcaklığın ortalamanın da altında 3-4 gün süreceğini belirtip yarın Marmara'ya yağmur geleceğini söyledi. İşte son dakika 2 Mayıs 2024 Perşembe Meteoroloji il il hava durumu tahmini...

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYDI! SICAKLIK MARMARA, KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞUDA DÜŞTÜ"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün şiddetli yağışlar doğuya kaydı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimleri kuvvetli yağış var. Hava sıcaklığı Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğuda düştü" ifadelerini kullandı.

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"YARIN MARMARA'YA YAĞMUR GELİYOR"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Marmara ve kuzey bölgelerde düşen hava sıcaklığı ortalamanın da altında 3-4 gün devam edecek. Yarın Marmara'ya yağmur geliyor. Bu gece doğu ve güney doğudaki yağışlar kuvvetli. Adana, Mersin civarındaki toz akşama kalmayacak. İstanbul bugün ve yarın yerel yağmurlu 16 C" dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

34 İL İÇİN SARI KOD

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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3 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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4 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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5 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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6 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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