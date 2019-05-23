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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AA'ya taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılması dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya taziyelerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Müdür Kazancı'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Haber yapmak için gittiği Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğunu üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, AA başta olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Genel Müdür Kazancı, yayımladığı mesajında "Haber takibi sırasında yaşadığı talihsiz olay sonucu uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimize ve muhabirimizi bulmak için görev yaparken şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, Abdulkadir kardeşimizin acılı ailesine, eşi Çiğdem hanıma ve geride bıraktığı iki kızımıza sabır diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı, 10 Mayıs Cuma günü Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşerek kaybolmuştu.

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