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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 23:59 | Son Güncelleme

Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla görüşmelerinde bölgesel konular ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştüğü bildirildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi

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