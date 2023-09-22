Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde bugün Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib’le bir araya geldi.
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