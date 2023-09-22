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  4. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib’i kabul etti

22.09.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmeleri sürüyor. Fidan, ABD’nin New York şehrinde Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib’le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde bugün Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib’le bir araya geldi.

(İHA)

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