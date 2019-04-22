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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 21:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’a uygulanan yaptırımlara ilişkin, "ABD tek taraflı bir karar alacak ve tüm ülkelere siz bunun bedelini ödeyin, diyecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’a uygulanan yaptırımlara ilişkin, "ABD tek taraflı bir karar alacak ve tüm ülkelere siz bunun bedelini ödeyin, diyecek. İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülkeler adına pazarlama mı yapıyorsun?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Bakanlık Resmi Konutu’nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında iki bakan, ortak basın açıklaması düzenledi. İki ülke arasında “Arşiv Alabilme İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının” imzalanmasıyla başlayan basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Tacikistan’la tüm platformlarda bir araya gelerek ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İkili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor”
Askeri çerçeve anlaşmasının imzalanması için de müzakerelerin sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “İkili ticaret hacmimiz 500 milyon dolar civarına ulaştı. Bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimizin de geliştirilmesi gerekiyor. Askeri çerçeve anlaşmasını imzalamak için de müzakereleri sürdürüyoruz. Üzerinde çalışmamız gereken çok konu var ve bunlarda görüş ayrılığımız yok.” diye konuştu.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ise, iki ülke arasındaki ilişki ve iş birliğinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin, Tacikistan’ın öncelikli politikalarından birisi olduğunu belirtti.

“İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir”
Konuşmaların ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımlara ilişkin ’Dayatmaları kabul etmiyoruz’ diye tweet attınız. Bundan ne anlamalıyız?” sorusuna, “Biz en başından beri bu tür yaptırımların doğru olmadığını söyledik. Bu yaptırımların İran halkına verdiği zararı da anlatmaya çalıştık. Bölgenin istikrarı ve güvenliği bakımından da son derece tehlikeli adımlar. 2 Mayıs’a kadar bazı ülkelere muafiyet tanınmış, Türkiye de bunlardan bir tanesi. Bu tür dayatmalara da karşıyız. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin petrol konusunda kaynaklarını çeşitlendirmesi kolay değil. Bugün Irak’tan gelen petrol boru hatları DAEŞ’in işgalinden sonra yıkılmıştır. Bunların tamir edilmesi belli bir zaman alacaktır. ABD tek taraflı bir karar alacak ve tüm ülkelere siz bunun bedelini ödeyin diyecek. İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülkeler adına pazarlama mı yapıyorsun? ABD Dışişleri Bakanının diğer ülkelere sen şuradan petrol al, demesi son derece yanlıştır. Bir ülkenin Dışişleri Bakanının pazarlama yapmaya çalışması son derece yanlıştır. Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına da aykırıdır ve bölgenin istikrarı için risklidir. Türkiye bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır.” yanıtını verdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, “Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar hedefine ulaşması için ne tür adımlar atılacak?” sorusunu, “Türkiye bizim için ticari yönden de özel bir yerde yer almaktadır. İki ülke ortak sanayi projelerinin uygulanmasında da verimli iş birliği sürdürmektedirler. Türkiye, Tacikistan’ın en önemli ticaret ortağıdır ve Tacikistan ekonomisi için dördüncü ortaktır. Biliyoruz ki Türkiye sanayi, tarım ve turizm sektöründe ileri teknolojiye sahip. Biz de ortak çalışarak Tacikistan’la el ele gitmesinde çaba gösteriyoruz.” diye cevapladı.

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