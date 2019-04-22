Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’a uygulanan yaptırımlara ilişkin, "ABD tek taraflı bir karar alacak ve tüm ülkelere siz bunun bedelini ödeyin, diyecek. İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülkeler adına pazarlama mı yapıyorsun?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Bakanlık Resmi Konutu’nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında iki bakan, ortak basın açıklaması düzenledi. İki ülke arasında “Arşiv Alabilme İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının” imzalanmasıyla başlayan basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Tacikistan’la tüm platformlarda bir araya gelerek ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İkili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor”

Askeri çerçeve anlaşmasının imzalanması için de müzakerelerin sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “İkili ticaret hacmimiz 500 milyon dolar civarına ulaştı. Bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimizin de geliştirilmesi gerekiyor. Askeri çerçeve anlaşmasını imzalamak için de müzakereleri sürdürüyoruz. Üzerinde çalışmamız gereken çok konu var ve bunlarda görüş ayrılığımız yok.” diye konuştu.