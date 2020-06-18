Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Geçmişte ateşkes çalışmaları oldu fakat bunlar boşa çıktı. Hafter riaet etmedi ve saldırılarda bulundu. Bu ateşkes nasıl kalıcı olacak? Hafter'e nasıl güvenceksin? Rusya, Hafter'e garantör oldu, biz Sarrac'a garantör olduk, fakat Rusya Hafter'e kendi evlerinde imzayı attıramadı. Sahadaki kazanımlar neticesinde Hafter bu çizgiye geldi. Bundan sonra yönetime el koydum denen bir kişinin de masada olmaması gerekiyor. Bu fırsatı Moskova, Berlin ve yaptıkları açıklamalarla Hafter kaçırdı.

'BİZ OLMASAYDIK BU SAVAŞ 10 YIL SÜRERDİ'

Bir ateşkes konusunda başarısızlık oldu. Hafter ve onu destekleyenler yüzünden. Güç dengesini biz sağladık. Biz olmasaydık bu savaş 10 sene daha sürebilirdi. Sonuçta bunları netleştirmeden laf olsun diye bir ateşkes söz konusu değil. Kahire'de apar topar açıklama yapılmasının nedeni Hafter'e zaman kazandırma girişimidir.

TÜRKİYE NEDEN LİBYA'DA?

Bizim iktidarımız döneminde Afrika açılımı başladı. 42 ülkede büyükelçiliğimiz var. Birçok ülkede şehirde hastanelerimiz var. Pandemi döneminde Nijer'de dostluk hastanemiz gibi. Afrikalılar'ın ortak söyleşi şu; "Bize sömürge yaklaşımıyla gelmeyen bir tek siz ve Türkiye'siniz." dediler.