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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

11.05.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan ziyareti kapsamında bulunduğu Riyad'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında İsrail'in Filistin'e saldırıları konusuna da değinerek, "Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan ziyareti kapsamında bulunduğu Riyad'da Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgesel konularda işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye görüştük. Bu diyalogumuzu devam ettirme kararı aldık. Bu ziyaretimiz İsrail'in acımasızca Filistinlilere en kutsal mekanda saldırmasına şahit olduk.

"BU DÖNEMDE SESSİZ KALAMAZDIK"

Bu dönemde sessiz kalamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Bizim de çalışmalarımızı takip etti. Güvenlik Konseyi üyelerini aradık. Sergey Lavrov gibi. Bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile de görüştük.

Filistin Dışişleri Bakanı Cuma günü Ankara'daydı. Yine temasta olduk. Pakistan, İran, Cezayir Fas, Tunus Dışişleri Bakanları ile de görüştük.

Bu konunun daha üst düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanlığı konseyinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bugün zirve dönem başkanlığını Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için çalışacağız. Daha önce Türkiye'deki zirvelerden sonra BM'ye acil oturum çağrısı yapmıştık. Genel Kurul 3 kere geçmişte çağrıya cevap vermişti.

"ÜMMET ADIM ATMAMIZI BEKLİYOR"

Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım."

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Filistin İsrail Suudi Arabistan Mevlüt Çavuşoğlu

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