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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, Almanya, Fransa, Katar ve İran Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin ana başlıklarının İdlib mutabakatı, Suriye ve güncel konuları kapsadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü

Suriye'de yeni bir insani krizi önleyen Soçi mutabakatının ardından Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El-Sani ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarına mutabakatın içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Bu görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

İDLİB MUTABAKATI GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

LE DRİAN İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu daha sonra Fransız mevkidaşı Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AB TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin konusu yine İdlib Mutabakatı oldu.

Diğer yandan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, bu görüşmelerde güncel gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mike Pompeo Le Drian Federica Mogherini

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