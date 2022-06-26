Dışişleri Bakanlığı duyurdu! O ülke için seyahat uyarısı yapıldı...

Ekvator’da son dönemde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle, hükümet 18 Haziran tarihinde Pichincha, Cotopaxi ve Imbabura eyaletlerinde 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı.

Bakanlığın yayınladığı seyahat uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Ekvator’da son dönemde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle, Hükümet 18 Haziran 2022 tarihinde Pichincha, Cotopaxi ve Imbabura eyaletlerinde 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmiştir. Bu çerçevede halen Ekvator’da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Kito Büyükelçiliğine +593 2 333 1742 (santral) ve + 593 98 612 1734 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embassy.quito@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



