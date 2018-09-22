Dışişleri Bakanlığı, İran'daki terör saldırısını kınadı

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
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