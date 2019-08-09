HABER

Dışişleri Bakanlığı Milli Mücadele dönemi belgelerini ilk kez yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Milli Mücadelenin 100. yılı vesilesiyle 11. Büyükelçiler Konferansı sırasında tanıttığı "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" özel yayını daha önce yayınlanmamış belgeler içeriyor - İlk kez gün ışığına çıkarılan belgeler arasında "Sivas Kongresi Reisi" olarak Mustafa Kemal'in ve Kongre yetkililerinin ABD Senatosu Başkanına gönderdikleri mektup ile Mustafa Kemal'in Osmanlı hükümetinin Birinci Dünya Savaşında tarafsız kalamayacağına dair düşüncesini belirttiği telgraf bulunuyor

TUĞRUL ÇAM - Dışişleri Bakanlığı, Milli Mücadelenin 100. Yılı dolayısıyla arşivindeki bazı belgeleri ilk kez yayınladı.

"100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı özel yayınla, Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen 1919 yılına ait belgeler, 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Milli Mücadelenin 100. yılında ilk kez kamuoyuna sunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” temasıyla Ankara ve Samsun’da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı sırasında tanıttığı ve AA muhabirinin edindiği özel yayın, Türkiye’nin Milli Mücadele tarihine dair daha önce hiç yayınlanmamış belgeleri içeriyor.

Özel yayın, Türk milletinin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde milli iradenin üstünlüğü ve tam bağımsızlığa dair kararlılığını ortaya koyduğu belgeleri gelecek nesillere ulaştırma özelliğini taşıyor.

Milli Mücadelenin 1919’dan Millet Meclisinin toplandığı Nisan 1920’ye kadar devam eden ilk evresi olan Heyet-i Temsiliye dönemine ait birçok belge, sahadaki gerçekliğin ve Türk halkının kararlılığının uluslararası alanda etkin aktörlere tanıtılması gayesi etrafında şekillenen bir diplomasi örneği sergiliyor. 25 belgenin seçilerek yer verildiği çalışma, Milli Mücadelenin ilk evresindeki diplomatik çabalara odaklanıyor.

Türk devletinin güçlü diplomasi geleneğinin önemli örneklerini ortaya koyan Milli Mücadele dönemine ait belgeler, “Milli Mücadele Diplomasisi” başlığıyla, uluslararası arşiv yayıncılığı standartlarına sahip ciltler halinde akademik ilkeler göz önünde tutularak hazırlandı.

Milli Mücadele dönemi belgelerinin Kurtuluş Savaşının zaferle sona erdiği Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü olan 1922 yılının 100. yılına kadar her yıl yayınlanması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Büyükelçiler Konferansı özel yayınına, e-kitap olarak Dışişleri Bakanlığı Arşiv Başkanlığı internet sayfasından (www.diad.mfa.gov.tr) ulaşılabilecek.

Gelecek dönemde yapılacak Millî Mücadele Diplomasisi ve Türk dış politikasının önemli temaları ve dönemlerine dair belgelerden oluşan yayınların da e-yayın olarak paylaşılması planlanıyor.

- İlk kez gün ışığına çıkan belgeler

Dışişleri Bakanlığının özel yayınında gün ışığına ilk kez çıkan belgeler arasında bazı mektup, telgraf ve yazışmalar dikkati çekiyor.

Bunlardan biri "Sivas Kongresi Reisi" olarak Mustafa Kemal'in ve Kongre yetkililerinin ABD Senatosu Başkanına gönderdikleri mektup. Mektup, Sivas Kongresi hakkında bilgi veriyor ve ABD Senatosunun Anadolu'ya sahadaki durumu tarafsız bakışla inceleyecek bir heyet göndermesini talep ediyor.

Bu mektupta aynı zamanda Atatürk'ün "Mustapha Kemal Pasha" yazarak Latin harfleriyle attığı bilinen ilk imzası bulunuyor.

Bir başka belge de Mustafa Kemal'in Osmanlı hükümetinin Birinci Dünya Savaşında tarafsız kalamayacağına dair düşüncesini belirttiği telgraf. Samsun'da 15. Fırka Kumandanı İsmail Bey'e gönderilen telgrafta Mustafa Kemal, halkın İngilizlerin tahliyesinden memnun olduğunu belirtiyor ve "harpte tarafsızlığın sürdürülmesinin Osmanlı hükümetince maddi olarak mümkün olmadığını" ifade ediyor.

Milli Mücadeledeki diplomatik çabalara örnek teşkil eden belgelerden birinde de Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gelen yabancılardan oluşan heyete Milli Mücadelenin en iyi şekilde tanıtılarak olumlu izlenim yaratılmasına dair çeşitli kolordu ve fırka komutanlarına gönderdiği talimat yer alıyor.

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Kurban Bayramı’nda, deri ihtiyacının yüzde 20’si karşılanacakKurban Bayramı’nda, deri ihtiyacının yüzde 20’si karşılanacak
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybettiAK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arşiv belge Dışişleri Bakanlığı Milli Mücadele özel yayın

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.