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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'nca, "ABD ile Taliban’ın 22 Şubat’tan itibaren Afganistan çapında 7 gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılmasının önem taşıdığı vurgulanarak, "ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz.

Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörleri gerekli desteği sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Afganistan

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