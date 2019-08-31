HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasına karşı bölgeye seyahat edecek Türk vatandaşları uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dorian kasırgası' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler bölgesinden ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur. Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
ABD açıkladı! Kara listeye alındıABD açıkladı! Kara listeye alındı
Düğün konvoyu karıştı! Damat gözaltındaDüğün konvoyu karıştı! Damat gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı DORİAN KASIRGASI ABD

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD İran'a ait petrol tankerini kara listeye aldı

ABD açıkladı! Kara listeye alındı

Hollanda'da düğün konvoyunda polis dövüldü, 'Kornacı Türkler' tartışması alevlendi

Düğün konvoyu karıştı! Damat gözaltında

Kaldırımda vahşet! Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı

Kaldırımda vahşet!

İdlib'te ateşkes başladı

Rusya duyurmuştu! İdlib'te son durum

İranlı Bakan Muhammed Cevad Azeri Cehromi'den Trump'a fotoğraflı yanıt!

İranlı Bakan'dan Trump'a fotoğraflı yanıt!

Son dakika ABD’de liseler arası maçta silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD’de liseler arası maçta silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.