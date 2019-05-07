Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamasına yanıt verdi.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (7 Mayıs) yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz.

Bu çerçevede, 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarımız Fransa bakımından da aynen geçerlidir."

