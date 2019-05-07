HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamasına yanıt verdi.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (7 Mayıs) yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz.

Bu çerçevede, 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarımız Fransa bakımından da aynen geçerlidir."

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'daNATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'da
Sanatçı Yurdaer Okur'un acı günüSanatçı Yurdaer Okur'un acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Fransa tepki

En Çok Okunan Haberler

İşte İstanbul seçimleriyle ilgili tüm detaylar

İşte İstanbul seçimleriyle ilgili tüm detaylar

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 2 yorum
atı alan üsküdarı geçmiş biz daha yeni aramaya koyuluyoruz rum kesimi çıkartıp satmaya bile başladı tesisi kurdu adamlar oraya
ne oldu carkci basi sefiller bu duruma siz getirdiniz daha dune kadar kibrisi vermek icin can atiyordunuz rahmetli denktasa yapmadiginizi birakmadiniz simdi mi anladiniz kibrisin ne kadar onemli oldugunu ulkenin bagimsizligini peskes cektiniz sefil politikalarinizla
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.