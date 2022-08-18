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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

18.08.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Kabil Afganistan mesaj saldırı
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