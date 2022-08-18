Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti. (AA)

