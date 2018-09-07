Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi. Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğunu bastı. Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.
Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.
Gelişmeler üzerine bir açıklama yayınlayan Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.
Irak'ın Basra Vilayeti'nde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra Vilayeti’nin en kısa sürede hakettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.
Öte yandan, Basra Vilayeti’nde bulunan veya anılan Vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
İhtiyaç duyulduğu takdirde, vatandaşlarımızca aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.
Bağdat Büyükelçiliği (7/24)
Tel: 0790 190 94 06
0771 233 90 23
Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)
Tel: +90 312 292 29 29
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Irak’ın Basra kentinde göstericiler, İran Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi!
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