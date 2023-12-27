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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı! "Güvenlik durumunun kötüye gittiği görülmektedir"

27.12.2023 21:38 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların "çok zorunlu haller dışında" Sudan'a seyahat etmekten kaçınması çağrısında bulunarak "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı! "Güvenlik durumunun kötüye gittiği görülmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan’a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığını kaydeden Keçeli, Port Sudan'da faaliyet gösteren Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin iletişim bilgilerini paylaştı:

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"Halihazırda Port Sudan’da faaliyet göstermekte olan Hartum Büyükelçiliğimizin temas bilgileri: +249 90 094 2738 embassy.khartoum@mfa.gov.tr

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29"

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sudan
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