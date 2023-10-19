HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması: Doğru yönde atılmış bir adım...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması: Doğru yönde atılmış bir adım...

19.10.2023 21:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması: Doğru yönde atılmış bir adım...

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik bazı yaptırımlarını kaldırmasına yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ile Birlik Platformu tarafından temsil edilen Venezuela muhalefetini, 17 Ekim’de Barbados'ta imzalanan, siyasi hakların desteklenmesi ve herkes için seçme ve seçilme hakkı garantileri ile ulusal çıkarların muhafazası konularındaki anlaşmalar dolayısıyla kutluyoruz. ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Ülkemiz, 2024 yılında Venezuela’da yapılacak seçimlerin, demokratik ilkelere uygun, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için Venezuela makamlarına, ihtiyaç duyulması halinde, gereken desteği vermeye hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti, tek taraflı yaptırımlara karşı ilkesel tutumunu muhafaza etmekte olup, dostumuz Venezuela’nın geçmişte olduğu gibi bugün de yanındadır” ifadeleri kullanıldı.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den, Gazze'ye kara harekatı sinyali!İsrail'den, Gazze'ye kara harekatı sinyali!
Niğde’de feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs...Niğde’de feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs...
Çadırda yaşayan kadın miras kavgası yüzünden vahşice öldürüldüÇadırda yaşayan kadın miras kavgası yüzünden vahşice öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Venezuela abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.