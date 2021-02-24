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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

24.02.2021 00:48 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Halkidiki ilinde inşaat kazısı sırasında bulunan Osmanlı Mezarlığı hakkında Yunan makamları ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İnşaat çalışmalarının derhal durdurulması, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlarımıza uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edilmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yunanistan’ın Halkidiki iline bağlı Gargara Köyü’nün okul bahçesine yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönündeki basın haberleri üzerine Selanik Başkonsolosluğumuzca anılan köy ziyaret edilmiş, ayrıca yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edilmiştir.

Bu girişimlerimiz neticesinde, söz konusu inşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir.

"ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI"

Bu bilgilerin temini üzerine Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina’da Büyükelçimizce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

"İNŞAAT ÇALIŞMALARININ DERHAL DURDURULMASI TALEP EDİLDİ"

Bu girişimlerde mezarlar hakkında ülkemize daha önceden bilgi verilmemiş olmasına ilişkin izahat istenmiş, inşaat çalışmalarının derhal durdurulması, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlarımıza uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edilmiştir."

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