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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'ETIAS sistemi' açıklaması 

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 23:21 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberlere ilişkin, "ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının, ETIAS dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkında gelen soruya, "Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı" ifadelerini kullandı.  'AKSİ YÖNDEKİ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR' Aksoy, konuşmasında şunları kaydetti: "Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberlere ilişkin, "ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının, ETIAS dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkında gelen soruya, "Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı" ifadelerini kullandı.
'AKSİ YÖNDEKİ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR'
Aksoy, konuşmasında şunları kaydetti:
"Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

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