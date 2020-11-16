HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan AB'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan AB'ye sert tepki

16.11.2020 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan AB'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek "Kıbrıs Türk halkına hiçbir açıklamasında atıfta bulunmayan, 2004 yılında BM çözüm planını reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimini üyelikle ödüllendiren, Kıbrıs Türklerine verdiği sözlerin hiçbirisini yerine getirmeyen AB’nin çözüme katkıda bulunması beklenemez." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi.

Hami Aksoy açıklamasında şunları ifade etti:

"AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in, 15 Kasım 2020 tarihli açıklamasında, Kapalı Maraş ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda dile getirdiği görüşler, AB’nin Adadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu yeniden gözler önüne sermekte, KKTC halkının sandığa yansıyan hür iradesini görmezden geldiğini ortaya koymaktadır.

Kıbrıs meselesinin tarafları bellidir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada’nın ortak sahibi iki halkın iradesi esas alındığı takdirde mümkündür.

Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymayı alışkanlık hale getiren AB şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermektedir.

'AB'NİN ÇÖZÜME KATKIDA BULUNMASI BEKLENEMEZ'

Kıbrıs Türk halkına hiçbir açıklamasında atıfta bulunmayan, 2004 yılında BM çözüm planını reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimini üyelikle ödüllendiren, Kıbrıs Türklerine verdiği sözlerin hiçbirisini yerine getirmeyen AB’nin çözüme katkıda bulunması beklenemez.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kapalı Maraş konusunda aldığı ve Türkiye’nin tam destek verdiği karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi yeni mağduriyetler yaratılmasına değil, mevcut mağduriyetlerin giderilmesine matuftur.

BM Güvenlik Konseyi kararları, mülkiyet haklarının üzerinde değildir. Aynı şekilde, BM Güvenlik Konseyi kararları halkların iradelerinin de üstünde değildir. Kıbrıs Türk halkının iradesi son seçimlerde iki devletli çözüm modelinin müzakere edilmesi yönünde oluşmuştur. Bu iradeye AB dahil herkesin saygı göstermesi gerekir.

Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm modeli 50 yılı aşkın süredir denenmiş, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmemesi, gücü ve refahı paylaşmak istememesi nedeniyle bir sonuç vermemiştir.

AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrikler ne zaman gelecek?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Yer: Bursa! Kent merkezine inen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

Yer: Bursa! Bu görüntü tedirginlik yarattı

İSKİ su kesintisi 16 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 16 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek?

Yer: Kocaeli! Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Korkutan açıklama: Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız

'Hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız'

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 16 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.