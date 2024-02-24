Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki savaşın ikinci yılına dair mesaj: Çabalarımızı devam ettireceğiz

Bakanlıktan Ukrayna Savaşı’nın ikinci yılı hakkında yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

"ÇABALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek, "Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





