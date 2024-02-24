HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki savaşın ikinci yılına dair mesaj: Çabalarımızı devam ettireceğiz

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki savaşın ikinci yılına dair mesaj: Çabalarımızı devam ettireceğiz

24.02.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Açıklamada, diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasını sağlayacak şartların ortaya çıkması temenni edildi.

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki savaşın ikinci yılına dair mesaj: Çabalarımızı devam ettireceğiz

Bakanlıktan Ukrayna Savaşı’nın ikinci yılı hakkında yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

thumbs_b_c_5d0b40fe8459a752c9422f81d85fe27c

"ÇABALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek, "Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti, büyük miting için tarih verdiAK Parti, büyük miting için tarih verdi
Bir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlarBir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlar
İki arkadaş dehşeti yaşadılar! İşte o anİki arkadaş dehşeti yaşadılar! İşte o an
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna savaş
En Çok Okunan Haberler
‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu

‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama daha geldi!

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama daha geldi!

Evinin bir odasında hayalini gerçekleştirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

Evinin bir odasında hayalini gerçekleştirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

Okulda beyin kanaması geçirdi, kafatası kırıldı! Yaşam savaşı veriyor! Bakanlık harekete geçti

Okulda beyin kanaması geçirdi, kafatası kırıldı! Yaşam savaşı veriyor! Bakanlık harekete geçti

AK Parti'nin seçim çadırında İmamoğlu'nun gülümseten teklif! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

AK Parti'nin seçim çadırında İmamoğlu'nun gülümseten teklif! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.