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Dışişleri Bakanlığına giriş sınavındaki metni, büyükelçi konferansta kullanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Bakanlığa personel alımı amacıyla düzenlenen sınavlarda FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 106'ya yükseldi - Gözaltına alınan şüpheliler arasında Mehmet Baransu'nun kardeşi Ahmet Baransu ile Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi emekli tümgeneral Mehmet Dişli'nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli'nin de bulunduğu belirtildi - Şüphelilerden bazılarının, 2010'daki sınavda kompozisyon bölümünü bire bir aynı cümlelerle yanıtladıkları tespit edildi - Zanlıların aynı ifadeler kullanarak yazdıkları bu kompozisyon metninin, 2012'de bir Türk büyükelçi tarafından yurt dışındaki konferansta konuşma metni olarak kullanıldığı belirlendi - Sınavlara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, adayların cevap kağıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir olasılık olduğu değerlendirildi

SERTAÇ BULUR - FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel alımı amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 249 şüphelinin büyük çoğunluğunun 2010'daki sınavda, aynı cümlelerle yazdıkları kompozisyon metninin bir Türk büyükelçi tarafından 2012'deki yurt dışı konferansında konuşma metni olarak kullanıldığı tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü FETO/PDY'nin Dışişleri Bakanlığının 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlediği Aday Meslek Memurluğu yazılı sınav sorularını ele geçirerek kendi örgüt üyelerine dağıtmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu yıllardaki sınavlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince ekiplerince incelemeye alındı.

İncelemeler sonunda yapılan tespitler ve bilirkişi raporları doğrultusunda 5 ayrı soruşturma yürüten ekipler, bu sınavlara istinaden ataması yapılan 275 kişi olduğunu belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 44 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 106 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerinden 34'ünün Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

- Bilirkişi raporlarındaki çarpıcı tespitler

Operasyonun temel dayanağı olan bilirkişi raporları FETÖ üyelerinin sınavlarda nasıl usulsüzlük yaptıklarını da ortaya koydu.

Sınavları inceleyen uzman bilirkişiler hazırladıkları raporda, çoğunluğu yabancı dil ile yanıtlanmış cevap kağıtlarındaki olağan dışı benzerlikleri tek tek tespit etti.

Yazılı sınavdaki çeviri sorularında adayların çoğunluğunun aynı paragraf içerisindeki cümlelerin bir kısmında üst düzey bir yabancı dil seviyesi kullanırken bir kısmında ise ilköğretim öğrencisi seviyesinde bir dil kullandıkları belirlendi.

Raporda, 2010 yılında yapılan yazılı sınavda birçok adayın kalıp olarak kullandığı bir kompozisyonun, 2012 yılında bir büyükelçi tarafından yurt dışındaki bir konferansta kullanıldığı belirlenirken, bu durumun hazırlanan kompozisyonların bir üst akıl tarafından adaylara servis edildiği ve ezberletildiği kanaatini güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu büyükelçinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığından ihraç edildiği belirtildi.

Bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümünde ise adayların cevap kağıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir olasılık olduğu da ifade edildi.

Öte yandan raporda, sınavı kazanan adayların KPDS ve YDS puanları kontrol edildiğinde, çok düşük puanlar aldıklarının göze çarptığı, aynı adayların Dışişleri Sınavında yabancı dil konusunda üstün başarı göstermelerinin ise "hayatın olağan akışına aykırı olduğu" kanaatine varıldığı kaydedildi.

Ekiplerce yapılan tespitlerde de sınavı kazanan adayların geçmiş dönemdeki telefon numaraları kontrol edildiğinde birçoğunun ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak arandıkları ortaya çıktı.

Sınavı kazanan adayların sınav dönemi ve sonrası telefon kayıtları kontrol edildiğinde sınavdan önce örgüt evlerinde toplandıkları ve bu evlerde sınava çalıştıkları, ayrıca sınav sorularını dağıtan şüphelilerle bazı birlikteliklerinin olduğu tespit edildi.

- Şüphelilerden 19'u aktif kamu çalışanı

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 19 aktif kamu çalışanından 14'ünün gözaltına alındığı belirtilirken, bunlardan 9'unun Dışişleri Bakanlığı, diğerlerinin ise başka kurumların çalışanları olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Mehmet Baransu'nun kardeşi Ahmet Baransu ile Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi emekli tümgeneral Mehmet Dişli'nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli'nin de bulunduğu kaydedildi.

- Operasyondan önce itiraflar geldi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyon öncesi bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav sorularını nasıl aldıklarını, bu sorulara örgüt evlerinde nasıl ve kimlerle çalıştıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve itiraflar doğrultusunda operasyonun derinleştirilerek süreceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
büyükelçi Dışişleri Bakanlığı FETÖ operasyon

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