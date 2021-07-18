Dışişleri Bakanlığı’ndan Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararını kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kararının, din özgürlüğünü alenen ihlal ettiği" ifadelerine yer verildi:

"Karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa'da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır. Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyo-ekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle Müslüman kadınların bu durumdan daha da olumsuz etkilendikleri bir vakıadır. Hal böyleyken, Avrupa'yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz."

Avrupa Birliği'nin Lüksemburg merkezli en yüksek mahkemesi Adalet Divanı (ABAD) Perşembe günü aldığı kararda, AB üyesi ülkelerdeki şirketlerin, müşterilerine tarafsız olduğunu göstermek istediği durumlarda ve belirli şartlar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını engelleyebileceğine hükmetmişti.

Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.

Aynı gün mahkemeden yapılan açıklamada "İşyerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir görüntü sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denilmiş ancak bu durumunda "işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği" belirtilmişti.