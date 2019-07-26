Dışişleri Bakanlığı'ndan, BM Güvenlik Konseyi'nin 'Kıbrıs' kararına tepki

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 'Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun görev yönergesinin 6 aylık bir süre için yenilenmesi' kararında KKTC'nin rızasının alınmamasının önemli bir eksik olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta konuşlu BMBG'nin görev yönergesinin 6 aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin söz konusu kararın dün kabul edildiği anımsatılarak, "KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir. BMBG'nin görev yönergesinin süresi uzatılırken, BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırı bir biçimde, KKTC'nin rızasının alınmaması en önemli eksikliktir" vurgusu yapıldı.

Kararda, Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili yazımların farklı çözüm seçeneklerini tartışmayı kısıtlayıcı biçimde kaleme alınmış olmasının, Genel Sekreter'in önceki yıllarda yeni fikirlere duyulan ihtiyaç vurgusu ile bir tezat teşkil ettiğine işaret eden açıklamada, şunlar kaydedildi: