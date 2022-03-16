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Dışişleri Bakanlığından "Kırım" açıklaması

16.03.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığından, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin 8'inci yılı nedeniyle açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından "Kırım" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 16 Mart'ın Kırım'ın, Rusya tarafından hukuka aykırı şekilde ilhakının 8'inci yılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

"KIRIM'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrımeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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