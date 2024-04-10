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  4. Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’ın Deniz Parkı duyurusuna tepki

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’ın Deniz Parkı duyurusuna tepki

10.04.2024 00:03
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde ilan edeceğini duyurduğu ‘Deniz Parkı’ duyurusuyla ilgili, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’ın Deniz Parkı duyurusuna tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Atina’da düzenlenecek 'Okyanuslarımız Konferansı' sırasında biri Ege Denizi’nde diğeri İyon Denizi’nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştur. Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz” denildi.

Açıklamada, “AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz. Öte yandan, uluslararası deniz hukukunun kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatırız. Bu vesileyle, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz. Söz konusu Deniz Parklarının Ege Denizi’nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını yineleriz” ifadelerine yer verdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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