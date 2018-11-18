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Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerine katılan şirketlere uyarıda bulundu. Aksoy, Türkiye'nin yanı sıra KKTC'nin kıta sahanlığında da arama yapılacağını söyledi.

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Şirketinin Kıbrıs adası açıklarında arama faaliyeti başlatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy şunları söyledi:

"Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı "parselde" doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir.

Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Rum yönetimini Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adasının doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız."

(AA)

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Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs

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