Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, büyükelçilerle görüştü

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avusturya ve Avustralya'nın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü.
Bozkır, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly ile Meclisteki makamında bir araya geldi.
Görüşme öncesinde konuşan Bozkır, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Tilly ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, daha sonra Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ile görüştü.
Bozkır, "Türkiye ile Avustralya her ne kadar birbirlerine coğrafi bakımdan çok uzak gözükseler de aslında son derece dost ve ortak çıkarları olan, dünya sorunlarına aynı bakış açısıyla bakan iki ülkedir." ifadesini kullandı.
Bozkır, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacaklarını kaydetti.
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