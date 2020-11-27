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Dışişleri'nden AP'nin Türkiye ve KKTC hakkındaki tavsiye kararına tepki

27.11.2020 01:28 | Son Güncelleme:
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Dışişleri'nden AP'nin Türkiye ve KKTC hakkındaki tavsiye kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddettiklerini bildirdi.

Aksoy, AP Genel Kurulunda, Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs meselesine ilişkin kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

Sözcü Aksoy, "AP Genel Kurulunun, ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı bütünüyle desteklediklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP'nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve önyargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde Avrupa Birliği (AB) organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB'nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmektedir."

AKSOY'DAN TAAHHÜT VURGUSU

Hami Aksoy, AP'yi ve AB'yi, Kıbrıs adasındaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB'nin Nisan 2004'te Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edeceğinin altını çizen Aksoy, Türkiye'nin aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını da sürdüreceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

AP, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istemişti. (AA)

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