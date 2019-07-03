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Dışişleri'nden çok sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurmasına ilişkin "Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Halife Hafter'e bağlı güçlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur." dedi.

Sözcü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Trablus Libya Türkiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bütün komsularimizla kotü olduk. iktidar artik tùrkiyeyi yònetemiyor.
HANİ BUNLAR SERBEST BIRAKILMIŞTI..NEDEN VURDULAR?.KİM VURDU?.
Darbeyle gelip ,İnsanları kurşuna dizen Sisi nin, Konsolosluğa gelen Vatandaşını Kuşbaşı yapan Suud Rejiminin Desteklediği Hafter'den farklı bir iş(!) beklenmezdi. BM nin umrunda bile olmaz. Onlar PYD PKK ile protokol imzalamakla meşgul şusıra.. Dünya Beşten Büyüktür sözü; Bir yanlışlığı ifade ediyordu.Ama Herhangi bir Yanlışı Düzeltebilmek için evvela Yeterli gücün olması gerek. Bir Duvardaki yamuğu görürsün, bunu insanlara söylersin. Ama Düzeltebilmek için yeterli gücün olmalı. Şuan Biz tek başımıza düzeltebilecek durumda değiliz. Ama bu durum; Yanlışı söylememize engel olmamalı.
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