Dışişleri'nden Kırım Tatar Türkleri'nin evlerine yapılan baskınlara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırım’da bu sabah Kırım Tatar Türkleri'nin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Söz konusu gelişme, Kırım’ın 2014 yılında yasa dışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarları'na uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir.”

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