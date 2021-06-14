Disko, gazino, eğlence mekânları ne zaman açılacak? Kulüp ve eğlence yerleri açılacak mı?

1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte koronavirüs önlemleri de gevşetilmeye başlandı. Yeni alınacak kararlarda disko, gazino, eğlence mekânlarının yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak haberimizde, detayları öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı yeni alınan önlemlerle ilgili genelge yayımladı. Buna göre disko, gazino gibi eğlence mekânlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.
2020 yılı Mart ayından beri faaliyet gösteremeyen eğlence mekânları geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu geçim sıkıntısı dolayısıyla da eğlence mekânlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. 10 Haziran’da yeni önlemler açıklanacaktı; ancak bu tarih ertelendi. Şu anda eğlence mekânlarının ne zaman açılacağı ile net bir bilgi bulunmuyor. Mekânlar açılırsa insan yoğunluğunun yaşanmaması ve salgın döneminde sağlık açısından risk oluşturmaması için gereken maske, mesafe, hijyen önlemleri alınacak.
Öte yandan söz konusu genelgede kapalı yüzme havuzları, birahane, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri, gazino, taverna, ve hamamların yeni kararlar alınana kadar kapalı olacağı belirtildi.
Tam kapanma sürecinin ardından uygulanan kademeli normalleşme döneminde vaka sayılarında ve ölüm oranlarda azalma kaydedilmişti. Bu konuda iyiye gidildiği açıklanmış ve Kabine Toplantısı kararlarında koronavirüs verileri etkili olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında alınacak kararlarda haziran ayı koronavirüs gidişatının etkili olacağını vurguladı.
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.