Disko, gazino, eğlence mekânları ne zaman açılacak? Kulüp ve eğlence yerleri açılacak mı?

1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte koronavirüs önlemleri de gevşetilmeye başlandı. Yeni alınacak kararlarda disko, gazino, eğlence mekânlarının yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak haberimizde, detayları öğrenebilirsiniz.

DİSKO, GAZİNO EĞLENCE MEKÂNLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı yeni alınan önlemlerle ilgili genelge yayımladı. Buna göre disko, gazino gibi eğlence mekânlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.

EĞLENCE MEKÂNLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 yılı Mart ayından beri faaliyet gösteremeyen eğlence mekânları geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu geçim sıkıntısı dolayısıyla da eğlence mekânlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. 10 Haziran’da yeni önlemler açıklanacaktı; ancak bu tarih ertelendi. Şu anda eğlence mekânlarının ne zaman açılacağı ile net bir bilgi bulunmuyor. Mekânlar açılırsa insan yoğunluğunun yaşanmaması ve salgın döneminde sağlık açısından risk oluşturmaması için gereken maske, mesafe, hijyen önlemleri alınacak.