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    4. Dişlerde ortaya çıkan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisi gebelik sürecini doğrudan etkiliyor

    Dişlerde ortaya çıkan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisi gebelik sürecini doğrudan etkiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.06.2024 09:08
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    Hatay'da görev yapan Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Erdem Turhan, gebelik düşünen kadınlara olumsuzluk yaşamamaları için ağızda ortaya çıkan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisine karşı uyarıda bulundu.

    Dişlerde ortaya çıkan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisi gebelik sürecini doğrudan etkiliyor

    Dünya nüfusunun hızla arttığı bu günlerde hamile kalamayan ve hamilelik sürecinde düşük yapan kadınlar, tedavi için çeşitli yöntemler aramakta. Vatandaşlar arasında hamileliğe engel olduğu pek bilinmeyen ve diş etinde ortaya çıkan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisinin kontrolü gebelik düşününen kadınlar için önem arz ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Erdem Turhan, gizli tehlike olan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisi için önemli uyarılarda bulundu.

    “DİŞ HASTALIĞI VE DİŞ ETİ PROBLEMİ OLAN KADINLARDA DÜŞÜK RİSKİ ARTIYOR”

    Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Erdem Turhan, diş hastalığı ve diş eti problemi olan kadınlarda düşük riskinin arttığını dile getirerek “Konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış, insanların aklına nasıl gelmiş öncelikle bunu sormak lazım. Bir kadının hamile kalamamasıyla diş hastalıkların ne ilişkisi olabilir, aslında şöyle bir gerçeklik var. Diş hastalığı ve diş eti problemi olan kadınların gebeliklerinde düşük riski, yüksek tansiyonla seyreden gebelik, gebelik zehirlenmesi diye bilinen hastalığın riski ve bebek doğurma riskleri artmaktadır.

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    Buna istinaden bilim insanları diş hastalıkları gebe kalmayı zorlaştırır mı, şeklinde soru sormuşlar. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 2022 bir tane yayın ortaya çıktı ve bir yayın derlemesi yapıldı. Konuyla ilgili yapılan bir takım çalışmalar var, Porphyromonas gingivalis denilen bir bakteri var ve bu en fazla diş ve diş eti hastalıklarıyla ilgili. En çok ilişkisi gösterilen bakteri bu ve buna benzer bakterilerin oluşturmuş olduğu kronik enfeksiyonlar ”dedi.

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    Gebelik düşünen kadınlara ağızda ortaya çıkan ‘Porphyromonas gingivalis' bakterisine karşı tedavi yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Turhan, “Gebelik arzusu olan insanların işini zorlaştırıyor ve anlamlı farklılıklar var yani Periodontal hastalığı olanların gebe kalabilme şansı hasta olmayanlara göre çok çok düşük. Tüp bebekle ilgili de çalışmalar yapılmış, tüp bebek tedavisi gören hastalarda tüp bebeğin tutmama riskini artıyor. Azaltıyor mu, azaltmıyor mu diye takım çalışmalar var bunda anlamlı bir fark elde edilmemiş yani tüp bebek tedavisini çok etkilemiyor.

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    Sonuç olarak henüz daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır ama zaten biz gebe kalmayı planlayan hastalara diş tedavilerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Hem gebelik sürecinizi zora sokmaması açısından hem de bir takım riskleri azaltmak açısından şu noktada şunu söylemek gerekir, sonuç olarak gebelik arzusu olan ama gebelik elde edemeyen insanlarda da eğer ki belirlenebilir bir risk faktörü yoksa biz zaten bir diş tedavinizi de yaptırın ve tedavinizi olun şeklinde önerilerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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