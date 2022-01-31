Dişleri beyazlatıyor, kaşıntıyı gideriyor, ağrıyı hafifletiyor! Muz kabuğunun farklı kullanım alanları

Muz kabuğunun besin değeri oldukça yüksek. Başta demir, potasyum, B, C ve K vitaminleri olmak üzere pek çok yararlı madde bulunduran muz kabuğunun günlük hayatta da bilinmeyen birçok kullanım alanı bulunuyor. Muz kabuğunu diş beyazlatmadan ayakkabı parlatmaya, ağrı geçirmekten bitki beslemeye kadar farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Muz kabuğunu çöpe atmanıza son verecek farklı kullanım alanları yazımızda.

DİŞLERİ BEYAZLATIR

Dişler, kahve ve çay gibi içeceklerden dolayı ister istemez lekeleniyor. Muz kabuğunun içindeki potasyum ve sitrik asit, dişleri beyazlatmada önemli bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli olarak muz kabuğunu dişlerinize sürdüğünüzde dişlerinizin beyazlamaya başladığını göreceksiniz. Muzu yedikten sonra kabuğunu dişlerinize sürebilir, dişlerinizi fırçaladıktan sonra bakım olarak muz kabuğunu kullanabilirsiniz.

KAŞINTILARI GİDERİR

Özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaştığımız böcek ısırmaları, ardında uzun süren kaşıntılar bırakıyor. Bu tür kaşıntıları muz kabuğuyla giderebilirsiniz. Kaşınan bölgelerin üzerine muz kabuğunu sürdüğünüzde kaşıntı geçecek ve böceğin ısırdığı alandaki yaranın iyileşmesi hızlanacak.

DERİ AYAKKABILARI TEMİZLER

Herkesin bildiği gibi deri ayakkabıların bakımı oldukça zor. Bu ayakkabıların bakımını, kolay ulaşılabilir bir meyve olan muzun kabuğuyla kolayca yapabilirsiniz. Muz kabuğundaki balmumu, çeşitli yağlar ve potasyum, deri ayakkabıları en güzel şekilde temizler ve parlatır.

BİTKİ BAKIMI YAPAR

Muz kabuğu, bitkilerinizin daha sağlıklı olmasında size yardımcı olacak. Muz kabuğundaki zengin vitamin ve mineraller bitkilerinizin bakımına yardımcı olur. Muz kabuğunu bu alanda iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. İlki, bitkilerin toprağına gübre amaçlı muz kabuğu koymak. İkincisi, bitkilerin yapraklarını muz kabuğu ile silmek. Böylece bitkilerinizin yaprakları toz toplamaz ve daha parlak görünür.

AĞRILARI GEÇİRİR

Vücudun farklı bölgelerinde aniden beliren ağrılar bazen hayatınızı zorlaştırabilir. Romatizma gibi farklı sebeplerden oluşan kemik ağrılarınız varsa ağrıyan bölgeyi muz kabuğu ile ovalayın. Migren kaynaklı baş ağrınız varsa öncesinde dondurucuda soğuttuğunuz muz kabuklarını alnınıza ve ensenize koyun. Muz kabuğunun içindeki potasyum sayesinde ağrınızın hafifleyerek geçtiğini göreceksiniz.



